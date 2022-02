Rückenwind für die Energiewende: Neue Anlagen um 330 Millionen Euro in NÖ

„Die Energiewende hängt vom Willen der Bundesländer ab“, sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. Nach dem Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes liegt die Umsetzung wesentlich an den Rahmenbedingungen, die in den Ländern geschaffen werden. Und die Interessensgemeinschaft lobt die Bemühungen Niederösterreichs.

Hier werden heuer voraussichtlich 330 Millionen Euro in den Windkraftausbau investiert. Moidl schränkt jedoch ein: „Der Ausbau liegt unter den Spitzenausbaujahren.“ Frank Dumeier, Vorstand des nö. Unternehmens WEB Windenergie, fordert: „Wir brauchen neue Flächen für den Ausbau, ausreichend Personal für die Genehmigungsbehörden und beschleunigte Verfahren.“

57 neue Windräder 2022

Ende 2021 erzeugten 735 Windräder in Niederösterreich rund vier Milliarden Kilowattstunden Strom. 2022 wird der Ausbau mit 57 zusätzlichen Anlagen das Niveau von 2016 erreichen. „Vom Spitzenjahr 2015, in dem 93 Windräder errichtet wurden, sind wir aber noch weit entfernt“, so Moidl. „Und für das Gelingen der Energiewende müssen wir den Ausbau noch einmal deutlich steigern.“

Das sieht man im Büro des zuständigen Landesrates Stephan Pernkopf (ÖVP) anders. Es gehe nicht um die Zahl der aufgestellten Windräder, sondern um die erzeugte Leistung. Und diese nehme dank effizienter werdender Anlagen stetig zu, betont man. Daher seien die vorgesehenen Flächen für die Windkraft ausreichend. Pernkopf fordert vom Umweltministerium Tempo: „Es fehlen noch zahlreiche Verordnungen. Und auch die Umweltverträglichkeitsprüfung muss schneller werden.“