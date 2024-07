Energiearmut: Wie Robin Powerhood Strom an Bedürftige verteilt

Robin Powerhood ist das "Herzensprojekt" von ECO Neuhauser und Verein Wohnen und zielt darauf ab, Menschen durch Spenden aus der Energiearmut zu helfen. Was als Experiment am Küchentisch der Familie Neuhauser startete, ermöglicht mittlerweile 100 Haushalten die Versorgung mit erneuerbar produzierten Strom. Doch was steckt hinter Robin Powerhood?

Die Märchenfigur Robin Hood stiehlt von den Reichen und gibt den Armen. In einer modernen - und etwas abgeänderten - Variante ist das auch das Ziel eines niederösterreichischen Projekts. Der Unterschied: Die "Reichen" geben freiwillig, und auch kein Geld, sondern überschüssigen Strom.

Seine Mutter warf daraufhin die Frage in den Raum, was dass den den Personen nütze, die gegenwärtig unter der Krise und vor allem den Preisen leiden.

"Energie bestimmt im Prinzip mein Leben", erzählt Valentin Neuhauser . Gemeinsam mit den Matthias Zuser und seiner Mutter Ingrid Neuhauser , den Geschäftsführern von Verein Wohnen, hat er das soziale Projekt entwickelt. Der 26-Jährige ist gelernter Elektriker und studierte Regenerative Energiesysteme und Energiemanagement an der Fachhochschule in Wieselburg.

Personen in Energiearmut sind nicht nur überproportional von den steigenden Energiepreisen betroffen, sondern stoßen auch auf erhebliche Hürden beim Zugang zu erneuerbarer Energie. Eine eigene Photovoltaikanlage ist kostspielig, die Finanzierung undenkbar und oft sind entsprechende Flächen, etwa ein eigenes Dach, nicht für die Montage vorhanden.

Die Diskussion entfachte den Funken für eine öko-soziale Energiegemeinschaft, die letztendlich zu Robin Powerhood wurde: "Energiearmut ist ein Wort, das momentan stark polarisiert. Energiearmut bedeutet hohe Energiekosten, unterdurchschnittliches Haushaltseinkommen für manche auch Schimmel in der Wohnung und für viele eine dauerhafte Angst vor einer Stromabschaltung. Hier wollen wir einen Beitrag leisten"

Gemeinsam mit Verein Wohnen will Neuhauser diese Menschen entlasten. Die gemeinnützige Organisation unterstützt eine große Anzahl an Menschen in Niederösterreich der Wohnungsnot zu entfliehen.

Nach und nach werden deshalb nun betroffene Personen an das Netz von Robin Powerhood angeschlossen. Profitieren sollen Menschen in Energiearmut, aber auch Einrichtungen die Menschen in Energiearmut beherbergen.