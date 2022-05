Mit der Entscheidung für Mauer ließen sich viele Effekte erzielen, ist Hinterholzer überzeugt. Neben der notwendigen Restaurierung der Jugendstil-Gebäude sei auch die Errichtung einer dauerhaften Gedenkstätte für die Opfer der Nazis notwendig. „Die Namen dieser Unschuldigen sollen immer in Erinnerung bleiben“, so Hinterholzer. Erst in den vergangenen Jahren machte die Forschungsarbeit des Instituts für jüdische Geschichte die Gräuel sichtbar.