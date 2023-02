Rezepte fürs Restlessen mit Tofu und Sprossen

Kein Cholesterin

„Superfoods wurden lange Zeit unterschätzt, mittlerweile ist aber bekannt, was in Tofu und Sprossen steckt“, sagt Seiler. „Tofu ist frei von Cholesterin und Laktose, nebenbei ist er kalorien- und fettarm“, so Martin Chu. Auch Sprossen sind seit Langem Fixstarter in der Küche der Ernährungsexpertin Seiler: „Im Samen sind Mineralstoffe und Spurenelemente gebunden, die durch den Keimungsprozess bioverfügbar gemacht werden. Sprossen dürfen auf meinem Teller nie fehlen.“

„Gesunde Küche muss nicht teuer sein“, erklärt Seiler und stellt nun neue Rezeptideen vor. „Wichtig war es mir, dass alle Gerichte schnell und einfach zubereitet werden können“, fügt sie hinzu. „Tofu-Gröstl mit Hüttenfeeling oder Ofenrisotto mit italienischem Flair, hier kommen wirklich alle in der Familie auf ihre Kosten“, meint Martin Chu. Tofu lässt sich dank seines neutralen Geschmacks beliebig marinieren, würzen und verfeinern. „Der wandelbare Charakter unseres Tofu lässt sich mithilfe der neuen Rezeptideen entdecken“, so Chu.

Und der Experte gibt Tipps: „Das Wichtigste bei Tofu und Sprossen: nach dem Einkauf raus aus der Verpackung und in einer mit Wasser gefüllten Schüssel im Kühlschrank lagen. So bleiben sie einige Tage frisch und knackig“.

