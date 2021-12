Rezepte für die Fruchtbarkeit

Nach dem Bestseller „Eat like a Woman“ haben die Waldviertlerinnen Denise Rosenberger und Andrea Haselmayr ihr zweites Buch „geboren“. Es heißt „When two become one“ – wenn aus zwei eines wird – und darin geht es vielfach um die Geburt. Es soll ein Reisebegleiter sein für den persönlichen Kinderwunsch mit Kochrezepten, Kräuteranwendungen und Yoga, um die Fruchtbarkeit zu „nähren“.

Anders als das erste Buch, in dem es um zyklusgerechte Ernährung geht, ist „When two become one“ nicht nur für Frauen, sondern für Paare gedacht.