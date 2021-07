Rezept fürs Sommertheater: "Küssen, kämpfen und köpfen"

Dass der gebürtige Salzburger, der in Wien wohnt und vor Gründung von TZF vier Jahre Assistent und Schauspieler am Burgtheater war, seit 34 Jahren im Bezirk und seit 23 Jahren in der Stadt Mödling kulturell tätig ist, habe einige Gründe: „Die Voraussetzungen sind sehr gut, hier haben viele einen engen Bezug zur Kunst, das ergibt ein großes potenzielles Publikum. Wir haben rund tausend Abonnenten, dieses Interesse gibt es in Relation zur Größenordnung kaum irgendwo in Österreich“.

Weil das Theater zum Fürchten sowohl die Scala in Wien als auch das Stadttheater in Mödling bespielt, kann man durch Nutzung der Synergien und Austausch der Programme „mit großer Ambition und geringer Subvention das Theater machen, das wir machen wollen, ohne politischen oder kommerziellen Zwängen Zugeständnisse machen zu müssen“. Damit habe er hier freie künstlerische Hand. „Es ist eine große Aufgabe und viel Arbeit, aber welcher Intendant kann das sagen?“, betont Max.

Infos unter www.theaterzumfuerchten.at