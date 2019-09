Rettungsfahrzeug für Semmering-Basistunnel kam mit Verspätung

Was ein Feuer im Tunnel für verheerende Folgen haben kann, weiß man spätestens seit dem Inferno im Mont-Blanc-Tunnel. Deshalb schrieb die Behörde für den Bau des Semmering-Basistunnels Spezialeinsatzfahrzeuge für die Feuerwehr vor. Im November 2017 war es im Basistunnel bereits zu einem Feuer gekommen. Obwohl die Mineure seit drei Jahren sprengen und graben und kilometerweit ins Bergmassiv vorgedrungen sind, wurden erst am Freitag mit Verspätung die beiden Spezialfahrzeuge an die Feuerwehr übergeben. Der Beschaffungsprozess dauerte deutlich länger als erwartet.