Frühmorgendlicher Schock auf einer Baustelle bei Mauer in der Stadtgemeinde Amstetten. Dort stürzte ein aus dem Bezirk Amstetten stammender 59-jähriger Maurer gegen 8 Uhr Früh bei Schalungsarbeiten in die Tiefe und musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Der Grund, warum der erfahrene Handwerker aus etwa drei Meter Höhe abstürzte, war vorerst nicht klar. Der Mostviertler blieb schwer verletzt am Baustellenboden liegen. Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr rückten zur Unglücksstelle aus. Das Unfallopfer wurde letztendlich mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Das Arbeitsinspektorat wurde von der Polizei vom Arbeitsunfall in Kenntnis gesetzt.