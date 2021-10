Polizei warnt vor Phishing-SMS in Niederösterreich

Die niederösterreichische Polizei hat am Dienstag eindringlich vor Phishing-SMS gewarnt. Demnach sollten am Vortag mehrere Personen in St. Pölten und im Bezirk Baden zur Eingabe von Bankdaten verleitet werden. Die Opfer hätten nicht reagiert und Anzeigen erstattet. Die Täter sind vorerst unbekannt.