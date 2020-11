Rettung: Im Notfall kommt der Tele-Notarzt

Acht Mal wurden Patientinnen und Patienten bereits vom „Telenotarzt“ behandelt. Aber bereits jetzt steht fest: „Bei einem kritischen Patienten ist die beste Option ein Notarzt am Notfallort. Die Technik kann das nie ersetzen“, so Schreiner. Es wäre aber durchaus sinnvoll, wenn sich der Zustand eines Patienten überraschend verschlechtere und der Sanitäter via Telemedizin von einem Notarzt unterstützt würde, „um die Zeit zu überbrücken, bis ein nachgeforderter Notarzt vor Ort ankommt“.

RKNÖ-Präsident Schmoll erwartet sich durch den Einsatz telemedizinischer Techniken „eine Verbesserung der präklinischen Notfallversorgung und einen effizienteren Einsatz von damit verbundenen Personal- und Sachressourcen“. In der Pilotierung gelte es allerdings noch viele Fragen zu klären.