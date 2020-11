Telemedizin gewinnt im Schatten von Corona bei Diabetes an Bedeutung

Doch auch die Zahl der Schwangerschaften von Frauen mit Diabetes sowie mit Schwangerschaftsdiabetes ist am Steigen. Auch hier ist es wichtig, dass Unter- und Überzuckerungen vermieden werden um Komplikationen bei Mutter und Kind zu minimieren, sagte Sourij. An der Klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie wurde auch schon während des ersten Lockdown das Blutzuckermanagement von schwangeren Frauen mit Diabetes mellitus weitgehend telemedizinisch unterstützt. "Bei vielen Schwangeren mit vorbestehendem Diabetes mellitus wird der Blutzucker mittlerweile mit kontinuierlichen Messsystemen gemessen. Wenn die Daten elektronisch gesammelt und übermittelt werden, können sie in virtuellen Visiten besprochen werden", erklärte Sourij, der die Ambulanz für Diabetes, Lipid- und Stoffwechselkrankheiten leitet. Eine "Herausforderung" dabei bleiben die verschiedenen Softwaresysteme der Anbieter der Blutzuckermesssysteme. "Hier wäre eine einheitliche Plattform sehr hilfreich", sagte Sourij.

Telefonische Visite

An der Med-Uni Graz wird zudem das "Grazer Diabetes Register für Biomarkerforschung" geführt. An diesem Projekt mit dem Grazer CBmed (Center for Biomarker Research in Medicine) nehmen rund 1.300 Diabetespatienten teil und stellen ihre krankheitsbezogenen Daten der Diabetesforschung zur Verfügung. Ziel ist u. a. die Erforschung von Biomarkern zur besseren Risikoabschätzung und Therapieplanung bei Menschen mit Diabetes. Weitere Projekte beschäftigen sich mit der Gefahr von Blutgerinnselbildung bei Unterzuckerung, der Entstehung von Herzmuskelschwäche bei Zuckerkrankheit oder auch mit verschiedenen Fastenmethoden bei Diabetes mellitus.

"Die Nachverfolgung der Studienteilnehmer gestaltete sich heuer besonders herausfordernd", berichtete Studienleiter Sourij. Viele "Visiten" wurden daher telefonisch durchgeführt: Mithilfe eines tablet-basierten Tools, welches die Med-Uni mit der Firma Kapsch BusinessCom entwickelt hat, wurden die Daten direkt in die Forschungsdatenbank der Med-Uni Graz überführt. Diese ist wiederum elektronisch mit der Labordatenbank verknüpft. "Diese elektronischen Hilfsmittel haben uns definitiv erleichtert, die Herausforderungen der aktuellen Zeit besser zu meistern. Aber auch abgesehen von Covid-19 setzen wir immer mehr elektronische Tools in der klinischen Forschung ein, so haben wir auch bereits die elektronische Einverständniserklärung in dem Registerprojekt implementiert", schloss Sourij.