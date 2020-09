Rennradfahrer getötet: Junger Autolenker verurteilt

Zu vier Monaten Haft bedingt auf drei Jahre und 3.220 Euro Strafe unbedingt wurde am Landesgericht St. Pölten ein 27-jähriger Autolenker wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hatte im Mai des Vorjahres bei der nächtlichen Heimfahrt von der Arbeit in der Gemeinde Blindenmarkt im Bezirk Melk einen 34-jährigen Rennradfahrer übersehen. Martin M. aus dem Bezirk Steyr-Land (OÖ) wurde durch den Crash in den Straßengraben geschleudert, wo er verblutete.

Der Prozess gegen den geständigen Autolenker war im Oktober des Vorjahres vertag worden. Am 9. Mai 2019 befand sich der damals 26-Jährige aus dem Bezirk Melk mit seinem Auto auf dem Heimweg, als er auf der B1 bei Atzelsdorf im Gemeindegebiet von Blindenmarkt im Bezirk Melk gegen 22 Uhr den Radfahrer von hinten erfasste. Der Aufprall war so heftig, dass es dem Freizeitsportler den Unterschenkel abriss. Michael M. verblutete im Straßengraben. Ein Landwirt in der nebenliegenden Atzelsdorferstraße entdeckte am nächsten Morgen zuerst das Bein und dann 80 Meter entfernt den toten Sportler mit dem Fahrrad.