Rehkitz „Charly“ und sein Retter sind beste Freunde

Doch „Charly“ überlebte, am Mittwoch durften die beiden ihr einjähriges Jubiläum feiern. Mittlerweile sind Tier und Mensch beste Freunde geworden. Denn eigentlich hätte Charly bereits ausgewildert werden sollen, doch das Findelkind ist immer wieder zurückgekehrt. „In der Nacht hat er im Wald geschlafen, in der Früh stand er bereits wieder in meinem Garten“, erzählt Ordelt mit einem Schmunzeln.

"In mein Herz geschlossen"

Untergebracht ist „Charly“ jetzt in einem Gehege mit ganz viel Auslauf, in dem sich auch noch Damwild befindet. Und immer wieder kommt auch sein Retter zu Besuch, um nach dem Rechten zu sehen, „weil ich ihn in mein Herz geschlossen habe“.