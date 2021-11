Regionen stehen für die Kultur Modell

„Mittlerweile haben wir jährlich mehr als 2,5 Millionen Kulturtouristen in der Hochkultur und in der Regionalkultur. Alleine in Niederösterreich erwirtschaftet die Kunst- und Kulturbranche jährlich eine Wertschöpfung in der Höhe von 1,35 Milliarden Euro und sichert damit über 30.000 Arbeitsplätze in allen Regionen des Landes ab“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Noch mehr Kulturgäste ins Land zu locken, bleibe ein Ziel in der Kulturstrategie. Darüber hinaus gelte es, die künstlerische Vielfalt in NÖ sicherzustellen, aktuelle Entwicklungen stärker einzubinden und das Kulturangebot weiter ausdehnen. Das Strategieprogramm wurde mit dem NÖ Kultursenat und mit Künstlern erarbeitet.