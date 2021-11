Hebammen plagen Nachwuchssorgen: Viel zu wenige Ausbildungsplätze

Durch den mittlerweile dramatischen Mangel an ausgebildeten Hebammen ist es in NÖ derzeit nur mehr 30 Prozent der Mütter möglich, die wertvollen Beratungsdienste von Hebammen in Anspruch zu nehmen – obwohl ihnen das gesetzlich zustünde. Das NÖ Hebammengremium richtet in Hinblick auf eine immer größer werdende Lücke in der nö. Gesundheitsversorgung bei seiner Vollversammlung in der Vorwoche einen Appell an die Politik: „Wir benötigen in Niederösterreich dringend die Verdoppelung der Ausbildungsplätze für Hebammen“, forderte die Leiterin des NÖ Hebammen-Gremiums, Beatrix Cmolik. Sie vertritt 444 Geburtshelferinnen, von denen rund 300 in Spitälern, bei Beratungsstellen oder bei Hausbesuchen aktiv sind.

Verweildauer

Weil die Verweildauer der jungen Mütter auf den Geburtenstationen immer kürzer wird und oft nur mehr zwei Tage dauert, sei eine professionelle Betreuung daheim im Wochenbett umso wichtiger, appellierten Cmolik und andere Fachfrauen auf der Tagung.

Die 20 Junghebammen, die jährlich in NÖ die dreijährige Ausbildung abschließen, würden zum Großteil gleich von der Landesgesundheitsagentur (LGA) auf ihren Geburtenstationen in den Kliniken übernommen, berichtet Cmolik. Doch durch die strenge Beschränkung der Ausbildungsplätze schneide sich die Gesundheitspolitik ins eigene Fleisch, sind die Expertinnen überzeugt. Gerade das Stillen der Babys in den ersten Lebenstagen bereitet Müttern oft Komplikationen. Die Stillberatung der Hebammen leiste da wertvolle Hilfe, um bei Müttern Brustentzündungen und andere Erkrankungen zu verhindern, und nachweislich gesündere Kinder heranzuziehen, ist Cmolik überzeugt.