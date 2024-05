Regionale Feinkost für Wiener Neustädter

Aufgewachsen auf Bauernhöfen am Land, wissen sie um die Bedeutung regionaler Produkte und frischer Lebensmittel. Gerade lokale Produzenten liefern Waren, die in Sachen Qualität ihresgleichen suchen.

Yuliia und Michael Kleinrath sind die neuen „KastlGreissler“ aus Wiener Neustadt. In der Lazarettgasse nahe der Robert-Stolz-Siedlung schließen sie mit ihrem Feinkost-Selbstbedienungsladen eine Versorgungslücke und bringen regionale Produkte aus der Umgebung in die Stadt. Das nö. Franchiseunternehmen hatte sich bisher darauf konzentriert, mit seinen Läden die Nahversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. Mit der ersten Greissler-Box in einer Stadt von der Größe Wiener Neustadts will man nun auch im urbanen Umfeld Regionalität in die Einkaufskörbe bringen.