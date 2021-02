Rechtsextreme "Graue Wölfe" in Gänserndorf angezeigt

Seit März 2019 ist die Verwendung dieser Symbole verboten und strafbar. "Ich habe Anzeige erstattet, die Meldung an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in die Wege geleitet und erwarte mir ein hartes Durchgreifen der Behörde", sagt Dorner.

Wer sind die "Grauen Wölfe"

Zuletzt aufgefallen sind mutmaßliche anhänger der "Grauen Wölfe" im Rahmen der Demonstrationen im Sommer 2020 in Wien-Favoriten. In Österreich gilt die „Türkische Föderation“ als Ableger der ultranationalistischen MHP (die mit Erdoğans AKP in der türkischen Regierung sitzt – und deren Anhänger als "Graue Wölfe" bezeichnet werden).

Die Grauen Wölfe werden vom „Bündnis Antifaschistische Solidarität“ als rechtsradikal eingestuft. Dem linken Netzwerk zufolge ging die Gewalt bei den Kundgebungen in Favoriten vor allem von den "Grauen Wölfen" und Erdoğan-Anhängern aus, die demonstrierenden Frauen mit dem Umbringen gedroht hätten.