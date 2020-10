Rechnungshof-Kritik an Waldhäusls Stacheldraht-Lager

Heftige Kritik vom Rechnungshof

Für dieses Heim, das für 20 Jugendliche gedacht war, wurde ein sehr hohes Taggeld in Kauf genommen. „Das Entgelt von 283,00 Euro pro Person und Tag setzte sich aus dem Tagsatz von 95,00 Euro für die Unterbringung, was der Grundversorgungsvereinbarung entsprach, und 188,00 Euro für Sicherheit zusammen“, heißt es im Bericht.

Am 30. November war bereits wieder alles vorbei, weil die Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie die Bezirkshauptmannschaft die Unterbringung als „nicht kinder- und jugendgerecht sowie als akut beziehungsweise als latent kindeswohlgefährdend“ beurteilt hatten. Daraufhin wurde Waldhäusl von der Landeshauptfrau aufgefordert, eine „jugendgerechte Unterbringung“ zu veranlassen.

In dem Bericht hat der Landesrechnungshof auch die Aufträge an die NSA Bewachungs-Detektei GmbH unter die Lupe genommen. Diese erhielt ab dem Mai 2018 Aufträge von Waldhäusls Ressort. 25.000 Euro an Pauschale für rund 200 Rückkehrberatungen. 105 Personen wurden danach aus der Grundversorgung entlassen, was für das Land NÖ deswegen einen Minderaufwand von 300.000 Euro bedeutete.

Die Detektei stellte außerdem Sicherheitskräfte ab und überprüfte die Sicherheitskonzepte von Quartieren für Flüchtlinge. Dafür wurden zusätzlich noch rund 72.000 Euro gezahlt. Anmerkung des Rechnungshofes: „Die Angemessenheit des Preis-Leistungs-Verhältnisses war dazu nicht belegt.“ In ihrer Stellungnahme zu dem umstrittenen Heim erklärte die Landesregierung, dass ohnehin schon im November 2018 Maßnahmen gesetzt worden sind.

Außerdem wurde angemerkt, dass man sich bemühe, alle Anregungen zur Grundversorgung von Asylwerbern auch umzusetzen. Bezüglich der Sonderprüfung wertet der Landesrechnungshof als Erfolg, dass als Lehre aus Drasenhofen Grundlagen für eine kinder- und jugendgerechte Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Fremden mit besonderem Betreuungsbedarf ausgearbeitet worden sind.