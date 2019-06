Betreiber des ehemaligen Flüchtlingsheims Drasenhofen in Konkurs

Die Empörung darüber und der politische Druck wuchsen so stark, dass das umstrittene Quartier geschlossen werden musste. Die Jugendlichen wurden in die Asylunterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf gebracht. Von dort wurden sie bis Ende Februar an andere Orte in Niederösterreich verlegt.

Ex-Partner in Konkurs

Die Pleite der ASOB Asyl Sonderbetreuungs GmbH fügt sich in eine Serie von Konkursen im Asylbereich. Erst im Februar war bekannt geworden, dass Niederösterreichs größter Anbieter von Asylunterkünften, die Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH Insolvenz anmelden musste. Der Geschäftsführer, Herbert Eder, hatte unter der Marke SLC Asylcare die meisten Betreuungsplätze in NÖ angeboten.

Kogler war eigentlich ab 2016 Partner von SLC-Asylcare-Chef Herbert Eder gewesen. Ende November 2018 legte Kogler dann die SLC Asylcare-Geschäftsführung nieder. Er kaufte seinem ehemaligen Partner die SLC Tischlermeisterei GmbH ab, um ein eigenes Projekt zu realisieren - Drasenhofen.