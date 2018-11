Neue Flüchtlingsunterkunft: "Armutszeugnis für Österreich"

Kritik von Diakonie

Die Direktorin der Diakonie, Maria Katharina Moser, kritisiert, dass die Jugendlichen ohne besondere Betreuung eingesperrt, weggesperrt und alleine gelassen werden. Die Diakonie ruft deshalb die Volksanwaltschaft und die nö. Kinder- und Jugend-Anwaltschaft auf, umgehend in jedem von dieser Verlegung nach Drasenhofen betroffenen Fall zu überprüfen, ob tatsächlich Straffälligkeiten vorliegen, die eine derartige Maßnahme angemessen erscheinen lassen und zweitens ob die Verlegung im Kindeswohl gelegen ist. Es liege in der Verantwortung des Obsorgeträgers, die bestmögliche Betreuung im Kindeswohl vorzusehen. Bei Verlegungen müsse geprüft werden, ob die bestmögliche Betreuung gewährleistet ist.

Am Rande erwähnt der Bürgermeister, dass zwei der bereits eingezogenen Jugendlichen am Dienstag als abgängig gemeldet wurden. Die Polizei bestätigt dies: „Sie sind nach der vereinbarten Zeit nicht zurückgekommen, die Betreiber sind dann zu unserer Dienststelle gefahren. Der Abgängigkeitsanzeige wird nun nachgegangen“, sagt Heinz Holub.

Hilfsbereitschaft 2015

Schon 2015 waren Familien, insgesamt 60 Personen, in dem Quartier zur Erstversorgung untergebracht worden. Damals herrschte große Hilfsbereitschaft im Ort. Es wurde Essen und Gewand gebracht, es entstanden Freundschaften. Die meisten bekamen einen positiven Asylbescheid. Einer der ehemaligen Bewohner arbeitet heute auf der Gemeinde, erzählt der Bürgermeister. Gemeinsame Interaktionen zum Barriereabbau seien dieses Mal aber nicht vorgesehen.

Moser fügt noch hinzu: „Wir übergeben zur Zeit Adventkränze an Personen des öffentlichen Lebens. Den Adventkranz hat in den 1830iger Jahren Pfarrer Wichern, der Gründer der Diakonie, für Straßenkinder in Hamburg erfunden." Wichern habe die schwierigsten Kinder aufgenommen - auch die, die damals weg gesperrt wurden, weil sie gebettelt oder Essen gestohlen hatten, habe er aus dem Gefängnis in sein „Rettungshaus“ geholt und ihnen Geborgenheit und gute Bildung gegeben, damit sie ihr Leben auf einen guten Weg bringen können. "Heute werden Kinder und Jugendliche aus unseren diakonischen Einrichtungen geholt und in gefängnisartige Unterkünfte gesteckt. Zu Beginn des Advents. Das ist eine Perfidie, die ihresgleichen sucht. Und Herr Waldhäusel kann hier offensichtlich schalten und walten wie er will", fährt Moser fort.