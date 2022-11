Raubüberfall: Täter-Duo hat noch mehr am Kerbholz

Aus dem Burgenland

Das aus dem burgenländischen Bezirk Oberpullendorf stammende Duo soll bereits am 18. September in Wiener Neustadt einen Diebstahl in einem Autohaus sowie einen Einbruch in eine Bildungseinrichtung verübt haben. Ebenfalls auf die Kappe der beiden Männer geht laut Polizei ein versuchter Diebstahl in einem Baumarkt in der niederösterreichischen Statutarstadt.

Angelastet wird den Beschuldigten auch, sich von April bis September von einer 76-Jährigen aus dem Bezirk Oberpullendorf insgesamt 21.000 Euro unter Vortäuschung von falschen Tatsachen erschlichen zu haben. Der Ältere der beiden soll zudem akademische Titel im Rechtsverkehr widerrechtlich verwendet haben.