Raubüberfall in Wiener Neustadt ist geklärt: 27-Jähriger in Haft

Nach einem Überfall auf eine Trafik in Wiener Neustadt am 7. März ist der Beschuldigte in Haft. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag um einen 27-Jährigen. Der Mann gestand die Tat in seiner Heimatstadt. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der Niederösterreicher war bei dem Überfall insofern „mit Manieren“ aufgetreten, als er sich noch am Tatort bei seinem Opfer entschuldigte. „Er gab an, dass es ihm leidtue“, sagte ein Polizeisprecher. Der Räuber erbeutete einen niedrigen Geldbetrag und flüchtete mit einem Fahrrad.

Nach einer Lichtbildveröffentlichung langten beim Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt zahlreiche Hinweise ein, worauf der 27-Jährige ausgeforscht werden konnte. Seine Festnahme erfolgte am Donnerstag. Der Mann gab an, dass er die Tatwaffe, eine Softgun, und die bei dem Überfall verwendete Kleidung bereits entsorgt hätte.