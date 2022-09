Zwei Festnahmen nach Tankstellen-Raub in Wiener Neustadt

Eine Tankstelle in Wiener Neustadt ist in der Nacht auf Dienstag Schauplatz eines Überfalls gewesen. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet, bestätigt Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Im Zuge einer Fahndung wurde in den frühen Morgenstunden auch ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen.

Festnahme

Der Überfall ereignete sich gegen 3 Uhr Früh bei der Tankstelle an der Auffahrt zur Burgenland-Schnellstraße S4 zwischen Wiener Neustadt und Neudörfl im Burgenland. Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Täter forderte Bargeld und flüchtete anschließend mit der Losung. Im Zuge einer Alarmfahndung wurden nur kurze Zeit später die beiden verdächtigen Männer festgenommen. Der Kriminaldienst der Polizei Wiener Neustadt führt die Erhebungen in dem Fall.