Heißes Öl am Ofen löste Wohnungsbrand in Enns aus

Heißes Öl auf dem Herd hat Montagabend einen Wohnungsbrand in Enns (Bezirk Linz-Land) ausgelöst. Ein 41-Jähriger - mit 1,08 Promille intus - wollte Pommes frites zubereiten, ging dann aber mit seinen Hunden Gassi und ließ den Topf am Ofen stehen. Als er eine Viertelstunde später zurückkam, stand seine Küche in Flammen. Zwei Frauen, 55 und 83 Jahre alt, konnten das stark verrauchte Mehrparteienhaus nicht mehr selbstständig verlassen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Frauen ins Krankenhaus gebracht

Ein Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Enns holte die beiden Frauen aus dem Gebäude, sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Haus, besonders an der Wohnung des 41-Jährigen entstand erheblicher Schaden. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 50 Leuten im Einsatz.