Raubüberfälle sollten Drogen, Reisen und Partys finanzieren

Nur wenige Tage benötigte der Täter, um das erbeutete Bargeld auszugeben – für Drogen. Sein Opfer beschäftigt der Überfall noch immer. „Ja, Ängste sind noch da. Aber es wird besser“, sagt der 26-Jährige, der als Kassier in einer Billa-Filiale im Bezirk Neunkirchen am 4. Juli dieses Jahres mit einem Messer bedroht wurde. Als Zeuge schildert er die Vorfälle am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt, sitzt jenem 21-Jährigen gegenüber, auf dessen Anweisung er die Kassenlade öffnen musste. Der Räuber schnappte sich daraus 1.305 Euro und suchte auf jenem E-Scooter das Weite, mit dem er gekommen war. Kurz darauf klickten die Handschellen.

Wozu er das Geld benötigt habe, will die Richterin wissen. Der 21-Jährige antwortet mit einer kurzen Zusammenfassung jenes 4. Juli: „Ich bin aufgestanden, habe nach dem Frühstück direkt eine Line Kokain gezogen. Danach hatte ich Streit mit meiner Freundin, darum habe ich noch eine Line gezogen. Und weil ich das Bedürfnis nach mehr hatte, habe ich ein Messer aus der Küche geholt und bin zum Billa gefahren.“ Beschaffungskriminalität lautet der Fachbegriff. Mit seiner Beute setzte sich der junge Neunkirchner in den Zug nach Wien. „Dort habe ich drei Gramm Kokain gekauft und Cannabis“, erzählt er. „Und der Rest des Geldes?“, fragt die Richterin. „Ich habe das Gleiche an den nächsten Tagen wiederholt“, lautet die trockene Antwort.