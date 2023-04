Raub in Baden: Wieder Tankstelle mit Messer überfallen

Zusammenhänge werden überprüft

Die Ermittlungen nach den beiden Überfällen in Wiener Neustadt sowie in Baden hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Es laufen Überprüfungen zu anderen, ungeklärten Überfällen. Der Tatverdächtige von dem Coup in Baden wird auf 25 bis 30 Jahre beschrieben, er war zirka 180 cm groß, sehr schlank, dunkel bekleidet und maskiert mit grauer Haube und weißer FFP2-Maske. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.