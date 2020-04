Rast und Hilfe am Land: eine Vinizirast, die sich selbst versorgt

Tagein, tagaus wird auf der Baustelle der neuen Vinzirast geplant und gearbeitet. Die Corona-Krise sorgt zwar auch hier für Verspätungen, aber „ich hoffe, dass hier in einem Jahr bereits reges Treiben herrscht“, sagt Reitinger. Die Ideen sind zahlreich: auch eine kleine Bäckerei könnte es geben. „Hier führt direkt ein Wanderweg vorbei. Bei einer Jausenstation könnten sich Spaziergänger stärken . Wir hätten auch gerne Schafe oder Alpakas“, zählt Reitinger auf. Ein kleiner Schwimmteich, der frühere Löschteich, soll vergrößert werden und zum Baden einladen.

Um auch in den Wintermonaten anzubauen, liegen schon die Einzelteile eines Glashauses bereit. „Das haben wir über Crowdfunding finanziert, in St. Pölten abgetragen und hergebracht“, erzählt Reitinger. Noch leben und werken Bruno Öllinger und Dennis Reitinger zu zweit in Mayerling. Ist alles fertig sollen dort etwa 70 sozial bedürftige Menschen gemeinsam wohnen, kündigt Vinzirast-Obfrau Veronika Kerres an.