Raketenwissenschaft: Wiener Neustadt geht auf Weltraum-Mission

Dass Wiener Neustadt als die Wiege der europäischen Luftfahrt gilt, weiß man seit 1909 am Flugfeld die berühmte Etrich-Taube in die Lüfte stieg.

Die Fachhochschule (FH) und deren Forschungsunternehmen FOTEC beheimaten als erster Standort Österreichs ein offizielles "ESA Laboratory“ der europäischen Raumfahrtbehörde (ESA).

Für den Festakt am Donnerstag war auch der Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur, Josef Aschbacher, in Wiener Neustadt zu Gast. Im "ESA_Lab“ wird an neuen Technologien für die Raumfahrt und Satellitenmissionen geforscht und gearbeitet. Der Raumfahrt-Cluster wurde 2016 ins Leben gerufen, um Organisationen und Firmen an dem Standort zu vereinen und damit die "europäische Identität im Raumfahrtsektor zu stärken", hieß es dazu am Donnerstag.

Antriebe für Satelliten

In drei zentralen Forschungsbereichen soll in Wiener Neustadt die Entwicklung für ESA-Projekte vorangetrieben werden. "In der Entwicklung und Anwendung von Nano- und Mikrosatelliten, Antriebssystemen für diese Satellitenklassen und der Charakterisierung und dem Testen von Space Hardware wird der Stützpunkt Wiener Neustadt federführend für die ESA forschen“, erklärt der Geschäftsführer der Wiener Neustädter Fachhochschule, Peter Erlacher.