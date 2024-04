Raumfahrt: Fachhochschule schickt zweiten Satelliten ins All

Mit einer neuen Weltraummission unterstreicht man nun die Erfolge in der Spitzenforschung rund um das Thema Raumfahrt , erklärte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) im Zuge der Präsentation am Mittwoch in Wiener Neustadt .

Der Funke scheint von der Luft- auf die Raumfahrt übergesprungen zu sein. Nachdem die Fachhochschule Wiener Neustadt bereits 2012 als erste Bildungseinrichtung in Österreich den Studiengang „ Aerospace Engineering “ eingeführt hat, hat dieser bereits 120 Absolventen in dem Fachgebiet hervorgebracht.

Wiener Neustadt gilt als die Wiege der europäischen Luftfahrt . 1909 hob am Flugfeld, Europas ältestem und größten Naturflugplatz, die berühmte Etrich-Taube ab.

2017 hatte die Fachhochschule ihr erstes Weltraumabenteuer erfolgreich gestartet und den eigens entwickelten und gebauten Satelliten Pegasus ins Weltall schießen lassen. Pegasus umrundete sechs Jahre lang täglich 16-mal die Erde und lieferte dabei wichtige Messdaten für Wettervorhersagen und Ähnliches an die Bodenstation der Fachhochschule Wiener Neustadt. Anfang des Jahres verglühte der Satellit.

Gefragte Spitzenkräfte

Doch Studiengangsleiter Carsten Scharlemann arbeitet mit seinen Studenten seit 2018 bereits am Nachfolgesatelliten Climb, der im kommenden Jahr ins Orbit befördert werden soll. Durch die vielen Aktivitäten sei Wiener Neustadt eine „Keimzelle“, was die erfolgreiche Forschung anbelangt, sagt Pernkopf. Die Absolventen des Studienganges seien in ganz Europa begehrte Arbeitskräfte, beginnend von Airbus bis hin zu aufstrebenden Raumfahrt-Start-ups, erklärt Scharlemann.

Von den fast 70 niederösterreichischen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtbranche gehören 20 Betriebe mit 1.500 Beschäftigten bereits dem Cluster in Wiener Neustadt an.