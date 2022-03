Räuber griff in Kassenlade: Polizei bittet um Hinweise

Der unbekannte Täter hatte am 5. März gegen 17.20 Uhr in einem Supermarkt in der Wiener Straße in Wiener Neustadt im Zuge des Bezahlvorganges in die geöffnete Kassenlade gegriffen und einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe erbeutet. Die Kassierin und ein Kunde versuchten noch, den Unbekannten an der Tat zu hindern, doch der Täter wehrte sich und konnte mit dem erbeuteten Bargeld entkommen. Er flüchtete mit einem alten Damenfahrrad in Richtung Hauptplatz.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand, eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem Täter verlief jedoch negativ.

Nun ersucht die Polizei anhand der Bilder aus einer Überwachungskamera um sachdienliche Hinweise an das Stadtpolizeikommando Wr. Neustadt unter der Telefonnummer 059133-37-3333.

Personsbeschreibung: männlich, ca. 185 cm groß, schlank, dunkel bekleidet, er hatte die Kapuze seiner Jacke über den Kopf gezogen und trug eine schwarzen Mund-Nasen-Schutz, schwarze Handschuhe sowie einen auffälligen grünen Rucksack.