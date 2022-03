Bewohner eingeschlossen: Nachbarn retteten Familie aus brennendem Haus

Bei einem Brand in Hainburg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) sind am Mittwoch in einem Haus eingeschlossene Bewohner von Nachbarn mithilfe von Leitern in Sicherheit gebracht worden. Mehrere Personen, darunter auch Kleinkinder, wurden ins Krankenhaus transportiert, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung. Die Einsatzkräfte waren gegen 16 Uhr zu einem Brand im Durchfahrtsbereich eines Hauses alarmiert worden, die Flammen breiteten sich über die Fassade aus.

Feuerwehr konnte den Brand löschen

Die Bewohner waren nach Feuerwehr-Angaben durch den starken Rauch im Obergeschoß eingeschlossen. Sie konnten vor Eintreffen der Feuerwehr gerettet werden. Die Helfer löschten den Brand, auch die Fassade musste teilweise geöffnet werden. Anschließend wurden die Durchfahrt und das Obergeschoß mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Nach knapp eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.