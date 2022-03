Prügelei? Ermittlungen gegen SPÖ-Nationalratsabgeordneten Kollross

Andreas Kollross, SPÖ-Abgeordneter und Bürgermeister von Trumau (Bezirk Baden), ist laut Krone wegen Körperverletzung angezeigt worden. Er soll am Faschingsdienstag vor einem Café nach einem Streit einem Arbeiter laut dessen Aussage ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, liegt eine Anzeige gegen einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Baden wegen Körperverletzung am Abend des 1. März in Trumau vor. Für Kollross ist der Vorwurf laut dem Bericht „lächerlich“.

ÖVP fordert Rücktritt im Falle einer Verurteilung

„Ich war nach dem Büro auf der Heimfahrt in dem Lokal und hatte ein, zwei Getränke mit Leuten, die ich kenne. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen, ich will dem jungen Mann nicht öffentlich schaden“, wurde Kollross zitiert.

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Hermann Fuhrmann teilte mit, dass es „keine übereilten Vorverurteilungen“ geben dürfe. Klar sei aber auch, dass Kollross „von allen politischen Ämtern zurücktreten muss, sollten die Vorwürfe gerichtlich nachgewiesen werden - in der Politik dürfen wir keine Gewalt dulden, im Parlament nicht und an der Spitze einer Gemeinde nicht“, sagte Fuhrmann.