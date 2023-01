Rätsel um Auslöser für Bluttat mit zwei Toten in Berndorf

Nach einer Bluttat am Freitag in Berndorf (Bezirk Baden) sind am Samstag die Ermittlungen in dem Fall weiter gegangen. Ein 57-Jähriger soll seine beiden Schwestern mit einem Messer attackiert und dann mit einer Schrotflinte Suizid begangen haben. Eine 59-Jährige starb, eine 58-Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Die Frau befinde sich weiter in einem kritischen, aber stabilen Zustand, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstag auf APA-Anfrage. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, dürfte die Frau noch am Leben sein, weil sie sich nach den ersten Messerstichen ins Freie retten konnte.

Motivsuche

Das Motiv für die Bluttat ist ebenfalls Gegenstand von Erhebungen. An der Adresse soll es bereits in der Vergangenheit zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Tatverdächtigen und seinen Schwestern gekommen sein. Nachbarn erzählen von einem Erbschaftsstreit, der in heftigen Auseinandersetzungen ausgetragen wurde.