Rätsel nach Brand: Halbnackter lag neben ausgebranntem Fahrzeug

Nach einem mysteriösen Zwischenfall in einem Waldstück bei Gablitz (Bezirk St. Pölten) ermitteln Brand- und Tatort-Spezialisten des NÖ Landeskriminalamtes. Kurz nach 6 Uhr Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Gablitz zu einem lichterloh brennenden Fahrzeug in einem Waldstück alarmiert. In der Nähe befand sich ein spärlich bekleideter Mann, der auch Verletzungen aufwies.

Der 33-Jährige Wiener wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Er machte wirre Angaben und dürfte stark alkoholisiert bzw. unter dem Einfluss andere Substanzen gestanden sein, hieß es vonseiten der Ermittler.

Opfer eines Überfalles?

„Wie die Verletzungen zustande gekommen sind und warum das Fahrzeug zu brennen begonnen hat, ist Gegenstand von Erhebungen“, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl. Derzeit sei der Vorfall noch nicht einzuordnen. Der 33-jährige Wiener soll Angaben gemacht haben, wonach er Oper eines Überfalles bzw. einer Straftat geworden ist. Auf Grund seines Zustandes sind aber noch weitere Erhebungen nötig. Die Brandgruppe des LKA soll zusammen mit Tatortermittlern feststellen, wie das Fahrzeug in Brand geraten ist.

Auch Erhebungen in Sachen Suchtgift sind im Laufen. Der 33-Jährige wies Schnittverletzungen auf. Ob überhaupt Fremdverschulden vorliegt, muss erst erhoben werden.