Hunde schlugen Alarm: Bauernhof in NÖ brannte ab

Das Feuer in der Altenmarkter Katastralgemeinde Klein-Mariazell war am Sonntag gegen 21.45 Uhr ausgebrochen. Hunde des Landwirts hatten angeschlagen, bei einer Nachschau wurde der Brand dann entdeckt. Beim Eintreffen der Helfer an Ort und Stelle stand bereits ein Strohlager samt Geräten in Vollbrand, auch das alte Wohngebäude hatten die Flammen schon erfasst.

Unter Kontrolle gebracht wurde das Feuer gegen 0.30 Uhr. Lösch- und Aufräumarbeiten waren aber auch Montagfrüh noch im Gange.