Radarkasten gesprengt: Trio steht nun vor Gericht

Als am 1. September 2019 ein Radarkasten in der Gemeinde Hinterbrühl, Bezirk Mödling, gesprengt wurde, kam die Polizei rasch auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Ein 22-jähriger Wiener und eine 19-Jährige aus dem Bezirk Mödling gaben die Beschädigung zu. Beteiligt gewesen sein soll zudem ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Mödling. Heute, Dienstag, muss sich das Trio in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Sie sind als junge Erwachsene unter anderem wegen schwerer Sachbeschädigung angeklagt.

Am Sonntag, 1. September, gab es gegen 21.15 Uhr einen lauten Knall. Ein Radarkasten im Ortgebiet war detoniert. Kurz darauf machte ein Zeuge die Polizei auf zwei Autos aufmerksam. Eines dieser Fahrzeuge wurde daraufhin noch im Nahbereich des Vorfalls angehalten.