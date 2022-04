„Race for Humanity“: Radrennen hilft Menschen in der Ukraine

30 Tage, 1.340 Kilometer – das sind die Eckpfeiler des „Race for Humanity“, das am 8. April startet. Alexander Antonowicz, Obmann des Mountainbike-Trailwerks Weinviertel, hatte die Idee dazu. Der Caritas-Mitarbeiter will den Menschen in der Ukraine auf diesem Weg helfen.

Die Teilnahme an dem Charity-Radrennen erfolgt online und beginnt mit einer Spende: Über die Caritas kann ein Hilfspaket erworben werden. Dann wird es sportlich: Die Radfahrer sollen von 8. April bis 8. Mai so viele Kilometer hinlegen wie möglich.

1.340 Kilometer als Ziel

Symbolisches Ziel sind 1.340 Kilometer – das entspricht der Strecke von Wien nach Kiew. Die Sportler können sich über eine App miteinander messen und gegenseitig anfeuern.

Unter dem Motto „Ich fahre, ihr spendet!“ können die Teilnehmer auch Bekannte zu Spenden für die Caritas motivieren. Wer besonders fleißig auf dem Rad oder beim Spendensammeln ist, darf sich über kleine Anerkennungspreise freuen. Doch auch ohne Teilnahme an dem Rennen kann im Rahmen der Aktion an die Caritas gespendet werden.

Infos: www.raiseforhumanity.org