Qualitätskodex schreibt Geschichte der Wachau

Mit Blick in Richtung Zukunft gibt es mehrere gemeinschaftliche Projekte, die in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht wurden. So wird in der Wachau flächendeckend auf die Verwirrmethode (mit künstlich hergestellten Pheromonen) gegen den Traubenwickler gesetzt, außerdem wird seit zwei Jahren zur Unterstockbegrünung mit regionalen Pflanzen gegen Erosion geforscht.

Gemeinsam mit dem IK Wachau und der Geosphere Austria arbeitet man außerdem an einem Klima- und Geologieprojekt für die (Neu-)Erkundung der Region.