"Qualifizierte Zuwanderung": Schwarz-Blau schlägt in NÖ weitere Pflöcke ein

Dass es "keine Liebesheirat" ist, haben Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer bereits mehrfach betont, aber es wird auch nicht undingt ein Paarlauf, den ÖVP und FPÖ in den kommenden fünf Jahren hinlegen werden. Denn nach der Regierungsklausur am Flughafen Wien-Schwechat wurde deutlich, dass die schwarz-blaue Koalition zwar gemeinsame Ziele hat, die Sichtweisen aber machmal durchaus verschiedene sind.

Ein Thema, das Volkspartei und die Freiheitlichen nun angehen wollen, ist der Kampf gegen den Arbeitskräftemangel. Dieser ist in keinem EU-Land größer als in Österreich. Niederösterreich bildet da keine Ausnahme. Erst vor einigen Wochen berichtete die Wirtschaftskammer, dass in NÖ bis zu um Jahr 2040 mehr als 60.000 zustätzliche Stellen unbesetzt sein werden.

Pflegerinnen aus Vietnam

Die Politik im größten Bundesland will gegen diesen Trend mit einer "qualifizierten Zuwanderung" gegensteuern. Als Beispiel nannte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner jene 150 Pfleger und Pflegerinnen, die von Vietnam nach Niederösterreich geholt werden sollen. Hier sollen sie in weiterer Folge eine zusätzliche Ausbildung erhalten.