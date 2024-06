PV-Anlagen auf Grünflächen: ÖVP will Projekte nicht weiter verfolgen

Die entscheidende Frage lautete daher: Wie wird die Gemeinde mit dem Ergebnis umgehen? ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky gab darauf am Mittwoch eine Antwort: "Ohne dem Gemeinderatsbeschluss vorzugreifen, erkenne ich das Ergebnis als Bürgermeister an und werde dem Gemeinderat auch empfehlen, das Projekt nicht weiter zu verfolgen." In der Juni-Sitzung wird darüber eine bindende Entscheidung getroffen werden, wobei die ÖVP in Hollabrunn mit 20 Mandataren die Absolute hält.

Auf andere Projekte habe diese Entscheidung keine Auswirkung; Wer Paneele auf Feldern oder Grünflächen errichten möchte, kann sein Projekt nach wie vor bei der Gemeinde einreichen. Danach durchläuft es ein Widmungsverfahren.