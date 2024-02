Nur knapp 45 Prozent stimmten in Hollabrunn über PV-Anlagen ab

Die Spielregeln der Volksbefragung am Sonntag waren klar: Wenn mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben, dann wird das Ergebnis einem Gemeinderatsbeschluss gleichgesetzt. Tatsächlich nutzten aber nur 44,83 Prozent (4.384 von 9.780 Wahlberechtigten) die Chance, sich für oder gegen sechs Photovoltaik-Projekte auf landwirtschaftlichen Flächen in der Gemeinde auszusprechen. Es war die erste Abstimmung dieser Art in NÖ.