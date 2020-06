Puchberg am Schneeberg: Kultursommerfrische trotz Corona

Er ist Puchberger, aber auch Wiener. Schauspieler, aber auch Theatermacher. In eine Rolle allein passt er nun mal nicht – es scheint, als wäre es ihm in die Wiege gelegt, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Lukas Johne (38) ist geboren in Wien und aufgewachsen in Puchberg. „Ich war immer das Stadtkind am Land und das Landkind in der Stadt“, erzählt er. Als Kind war dieses Hin und Her nicht leicht: „Ich wollte damals auch nie Dialekt reden“, erinnert sich der 38-Jährige. Dann hat er mit dem Studium begonnen und ist Schauspieler geworden: „Diese beiden Welten haben sich dann immer mehr vermischt.“ Heute spricht er auch gerne im Dialekt.