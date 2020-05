St. Pölten: Auto-Kunstkino soll den Kultursommer retten

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Kulturbetrieb so schnell wie möglich wieder in Gang zu setzen und so den Künstlern, damit aber auch der ganzen Kultur-, Tourismus- und Freizeitwirtschaft ebenso wie dem Publikum wieder eine Perspektive zu geben“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Neues Format

Begeistert von dem Projekt zeigt sich auch Bürgermeister Matthias Stadler. „Die Stadt musste diverse Großveranstaltungen wie etwa das Sommerfestival am Rathausplatz oder das Bluesfestival am Ratzersdorfer See absagen. Auch das Frequency-Festival kann nicht stattfinden. Umso erfreulicher ist es, dass mit dem Auto-Kunstkino ein völlig neues Format geschaffen wurde.“

Auf die Sicherheit des Publikums wird bei den 94. Abendvorstellungen bis 30. August großer Wert gelegt. So wird etwa das Essen per Golfcart zum Auto gebracht.

Streit in Tirol

Nicht so harmonisch in Sachen Autokino geht es derzeit hingegen in Tirol zu. Dort haben die Innsbrucker Grünen das Autokino als „längst überholtes Relikt“ bezeichnet.