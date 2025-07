Vertrauter des verhinderten Swift-Attentäters: "War alles ein Fehler"

Der Staatsanwalt wirft ihm konkret vor, etwa über verschiedene Messenger-Dienste unter anderem Bilder von Kämpfern, der IS-Flagge sowie ein Video verschickt zu haben, in dem Beran A. während einer Autofahrt ein längeres Messer mit IS-Symbol auf der Klinge in der Hand hält, während im Hintergrund ein Nasheed (islam. Sprechgesang, Anm.) zu hören ist.

Nicht zu finden ist in der 22-seitigen Anklageschrift allerdings die Luca K. zunächst ebenfalls unterstellte Beteiligung am Anschlag auf das Swift-Konzert . Und auch im Übrigen versucht der 18-Jährige vor Gericht, sich ganz klar von Beran A. zu distanzieren : "Er hat immer dumme Sachen gemacht."

Den Attentäter, der am 4. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen tötete und zahlreiche weitere verletzte, dürfte K. angehimmelt haben, betont der Staatsanwalt. Das belege unter anderem ein Video, in dem er den Treueschwur auf den Kalifen des IS ablegt und dabei dieselbe Pose einnahm wie sein Vorbild Beran A. bei seinem Bekenntnis-Posting kurz vor dem Anschlag. Auch gab er in Sprachnachrichten an, dass der Attentäter kein Kafir (Ungläubiger, Anm.) sei, weil er Polizisten töte und dass das Töten von Polizisten erlaubt sei.

"Radikal-islamische Ansichten"

Luca K. maßregelte Beran A. auch wegen „westlicher Werte“. Anfang 2022 war der damals 16-Jährige zum Islam konvertiert. Bereits nach kurzer Zeit habe er begonnen, sich mit radikal-islamistischen Ansichten auseinanderzusetzen, besuchte Moscheen, in denen genau diese Ansichten verbreitet wurden, heißt es in der Anklage. Dabei dürfte er auch sehr streng gewesen sein, im April vergangenen Jahres teilte er Beran A. mit, dass dieser nicht in eine Moschee des türkischen Moscheeverbandes ATIB gehen solle, da diese „westliche Werte wie Wahlen und Polizei“ erlauben würde.