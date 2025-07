Islamistischer Extremismus: Razzia in fünf Bundesländern

Eine Festnahme, zahlreiche Haus- und Haftraumdurchsuchungen sowie Vernehmungen, Sicherstellungen und Gefährderansprachen verzeichnen Exekutive und Justiz bei einem am Donnerstag durchgeführten österreichweiten "Joint Action Day" zu islamistischem Terrorismus.

Sichergestellt wurden unter anderem Mobiltelefone, Datenträger, Laptops, aber auch ein Samurai-Schwert sowie diverse Schriftstücke, hieß es in einer Aussendung.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat dabei gemeinsam mit den Landesämtern Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) sowie polizeilichen Einsatzkräften fünf gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg durchgeführt. Zu den Beschuldigten zählen dabei eine 16-jährige, zwei 18-jährige, eine 19-jährige, eine 25-jährige und eine 50 Jahre alte Person.

Die sechs Personen werden verdächtigt, Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus und Extremismus in Österreich begangen zu haben, etwa die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten.

Eine Person festgenommen

Eine davon wurde festgenommen. Zusätzlich wurden zwölf Gefährderansprachen und drei Beschuldigtenvernehmungen durchgeführt, Aktionen gab es dabei auch in Kärnten, der Steiermark und Salzburg. Die Ergebnisse der Durchsuchungen werden noch gesichtet und ausgewertet, auch die Einvernahmen dauern noch an.