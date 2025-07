Terrorpläne gegen Swift-Konzert: 15-Jähriger soll geholfen haben

Zehntausende kreischende Fans, die ihrem Idol zujubeln, frenetisch mitsingen und bis in die Nacht hinein tanzen. Das war der Samstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion, das war Robbie Williams – und so, wenn nicht sogar noch ausgelassener, hätte es auch vergangenen Sommer bei gleich drei Taylor-Swift-Konzerten in der Bundeshauptstadt zugehen sollen.

Während der damals 19-Jährige weiter in Österreich in Untersuchungshaft sitzt und Bekannte von ihm bereits wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurden bzw. ihnen Prozesse bevorstehen, läuft seit Montag in Deutschland ein Prozess gegen einen 15-jährigen Syrer. Der Bursche soll sogar direkt an den Plänen für einen Anschlag auf ein Konzert der US-Sängerin beteiligt gewesen sein soll.