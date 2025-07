Robbie-Williams-Konzert in Wien: Die massiven Sicherheitsvorkehrungen

Ein Schleusensystem für Fahrzeuge wie im vergangenen Jahr beim Coldplay-Konzert wird es heuer nicht geben. Fahrzeuge wurden damals an eigens eingerichteten Schleusen strikt durchsucht, bevor sie in Stadionnähe durften. Aber: Es wird einen nicht näher definierten Durchbruchsschutz geben, der verhindern soll, dass jemand mit einem Auto in die Menge rast.

Wurde heuer eine Durchsuchungsanordnung der Polizei erlassen?

Eine Durchsuchungsanordnung bedeutet, dass die Polizei im Anlassfall Personen und deren „mitgeführte Behältnisse“ durchsuchen kann. Eine solche Anordnung liegt nicht vor. Man schreite aber überall, auch im Stadion, ein, wenn ein entsprechender Vorfall vorliegt oder sich abzeichnet, heißt es von der Exekutive.

Wie kommt man am besten zum Stadion?

In der Zeit zwischen 16 Uhr und Mitternacht kommt es zu einer Gesamtsperre der Meiereistraße. Ab der Kreuzung Meiereistraße/Hauptallee ist die Zufahrt nur für Berechtigte möglich. Wie bei anderen Großveranstaltungen auch, ist laut Polizei auch damit zu rechnen, dass es zu temporären Sperren des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs kommen kann. Empfohlen wird die Anreise mit den Öffis.

Wo muss man mit Stau rechnen und wo kann man parken?

Sowohl vor dem Konzertbeginn als auch nach dem Konzertende ist laut ARBÖ mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Speziell auf der Südosttangente (A23) sowie der Ostautobahn (A4) als auch im direkten Umfeld des Praterstadions, unter anderem in der Schüttelstraße und der Meiereistraße, ist mit Stau zu rechnen. Als Alternative zu den Parkplätzen beim Stadion bieten sich die Parkhäuser am Messegelände und die Park+Ride-Anlagen an den U-Bahnlinien U1, U2, U3, U4 und U6 an.