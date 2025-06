IS-Anhänger aus Umfeld des verhinderten Swift-Attentäters: Urteil gefallen

Ein Jugendlicher aus dem Umfeld von Beran A., der mutmaßlich einen Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor-Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant haben soll, ist am Montag am Landesgericht Wien zur Verantwortung gezogen worden.

Der 16-Jährige wurde wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation rechtskräftig zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die ihm unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen wurde.