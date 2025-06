Anschlagspläne gegen Wiener Swift-Konzert: Anklage in Deutschland

Im Zusammenhang mit einem mutmaßlich verhinderten Anschlag auf ein Anfang August 2024 geplantes Konzert der Pop-Sängerin Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion hat die deutsche Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe Anklage gegen einen möglichen Komplizen des Hauptverdächtigen Beran A. erhoben, der sich in Wien in U-Haft befindet.