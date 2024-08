"Überlastung": Postler ließ Hunderte Briefe und Pakete verschwinden

Mehr als 800 behördliche RSa- oder RSb-Schreiben, über 500 Pakete und 400 eingeschriebene Briefe. Es ist eine beachtliche Anzahl an Poststücken, die in den Jahren 2019 bis 2024 im Bezirk Mödling nicht bei ihren eigentlichen Empfängern, sondern im Kellerabteil eines Zustellers gelandet sein sollen. Missbrauch der Amtsgewalt, dauernde Sachentziehung und Urkundenunterdrückung nennt das die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Am Donnerstag musste sich der ehemalige Postler deshalb nun am Landesgericht verantworten.

Und der 27-Jährige versuchte auch gar nicht, die Tat zu leugnen. Er sei mit seiner Aufgabe schlicht überlastet gewesen, gab er als Rechtfertigung an: "Am Anfang hat mir der Job noch Spaß gemacht. Aber dann mussten wir immer öfter zusätzliche Rayons übernehmen - wegen Urlaubsvertretungen oder Krankenständen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich das nicht mehr ausgeht."